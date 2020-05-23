تعرف على النصائح الغذائية السليمة خلال فترة العيد .. فيديو

قالت الدكتورة نبال عبد الرحمن أستاذ طب الأطفال واستشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن السعرات الحرارية لكحك العيد جميعها تكون عالية جدا بسبب أن مكوناتهم سكر ودقيق وسمن.





وأضافت الدكتورة نبال عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن أكل كحك العيد بكميات كبيرة تضعف الجهاز المناعي بسبب مكوناتها.





وتابعت أستاذ طب الأطفال واستشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن القطعة الواحدة من كحك العيد تحتوي علي 250 سعر حراري فلابد من عدم الاسراف في تناول الكحك.





وأوضحت الدكتورة نبال عبد الرحمن, أن السيدة التي تكون في منتصف العمر تحتاج الي 1800 سعر حراري فقط حتي لا يزيد وزنها.





وأشارت إلى أن الجسم يحتاج الى عناصر غذائية مختلفة ولا يجوز أكل كحك العيد فقط طوال يوم العيد لان ذلك سيضر بأجهزة الإنسان مما لا شك فيه.