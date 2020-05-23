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أخبار العالم

الكاظمي يبحث مع بومبيو بدء الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

السبت 23/مايو/2020 - 02:37 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات الجارية لبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: "أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين".


وكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، في 10 مايو الحالي، أن المفاوضات بين العراق والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حول آلية العمل الجديدة للتحالف في البلاد، ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل.

وقال الخفاجي إن "المباحثات حول آلية العمل الجديدة مع التحالف الدولي ستنطلق في الشهر السادس، هناك آلية جديدة للعمل سيتم العمل بها، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات العمل الجديدة من خلال مباحثات، ومن ثم نتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا عن طبيعة العمل مع التحالف الدولي".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد أعلن، بداية الشهر الحالي، عن تشكيل لجنة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بما يخص عمل التحالف في البلاد.
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