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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

السبت 23/مايو/2020 - 02:43 ص
أكثر من 1200 وفاة
أكثر من 1200 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة 1260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كانت آخر حصيلة حكومية أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 94150 حالة.

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بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات الأمريكية مليون و571617 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الدول الأكثر في عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، تليها البرازيل وروسيا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 5 ملايين حالة إصابة.
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