طريقة تحضير عصير الأناناس بالكيوى..فيديو

قدم الشيف نورا السادات طريقة تحضير عمل عصير الكيوي مع الأناناس من خلال برنامجه علي قناة سي بي سي سفرة.
مقادير عصير الكيوي مع الأناناس:
مقادير عصير الكيوي مع الأناناس:
-كيوي مقشر
-أناناس كومبوت
-عصير الأناناس
- نعناع طازج
- شربات نعناع
طريقة تحضير عصير الكيوي مع الأناناس:
- يفرم الكيوي مع الأناناس باستخدام خلاط كهربائي
- يضاف إليه عصير الأناناس ونعناع طازج وشربات نعناع
- يفرم الخليط جيدا
- يقدم باردا
-أناناس كومبوت
-عصير الأناناس
- نعناع طازج
- شربات نعناع
طريقة تحضير عصير الكيوي مع الأناناس:
- يفرم الكيوي مع الأناناس باستخدام خلاط كهربائي
- يضاف إليه عصير الأناناس ونعناع طازج وشربات نعناع
- يفرم الخليط جيدا
- يقدم باردا