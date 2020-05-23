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طريقة تحضير عصير الأناناس بالكيوى..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الشيف نورا السادات طريقة تحضير عمل عصير الكيوي مع الأناناس من خلال برنامجه علي قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عصير الكيوي مع الأناناس:

-كيوي مقشر
-أناناس كومبوت
-عصير الأناناس
- نعناع طازج
- شربات نعناع

طريقة تحضير عصير الكيوي مع الأناناس:

- يفرم الكيوي مع الأناناس باستخدام خلاط كهربائي
- يضاف إليه عصير الأناناس ونعناع طازج وشربات نعناع
- يفرم الخليط جيدا
- يقدم باردا
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