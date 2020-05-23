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سيارات

زيادة أسعار شيفورلية كابتيفا captiva 2020 أول يونيو

السبت 23/مايو/2020 - 11:03 ص
شيفورلية كابتيفا
شيفورلية كابتيفا captiva 2020
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اشرف عطية

قرر وكيل شيفروليه في مصر زيادة أسعار السيارة الجديدة شيفروليه كابتيفا 2020 بقيمة تتراوح من 5 الي 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المصري على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اول يونيو المقبل.

و جاءت قائمة أسعار شيفروليه كابتيفا كالتالي :

شيفروليه كابتيفا الفئة الأولى بسعر 319.990 جنية بدلا من 309.990 جنية .

شيفروليه كابتيفا الفئة الثانية  بسعر 344.990 جنيه بدلا من 339.990 جنيها .

أما أسعار الفئة الثالثة و الرابعة من السيارة شيفروليه كابتيفا فبقيت كما هي دون تغيير او زيادة فجائت الفئة الثالثة بسعر 359.990 جنية و جائت الفئة الرابعة 7 مقاعد و هي اعلي فئة من حيث التجهيزات بسعر 379.990 جنية .

شيفروليه كابتيفا تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV و مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي  تيربو 148 حصان وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن متصل بفتيس اوتوماتيك cvt و هو فتيس ممتاز في الأداء و استهلاك الوقود .


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