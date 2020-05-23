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سيارات

6 مليارات يورو لإنتاج بطاريات السيارات في أوروبا

السبت 23/مايو/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني أن ما بين 5 إلى 6 مليارات يورو سيتم استثمارها في مشروع كونسورسيوم أوروبي لصناعة بطاريات السيارات أو ما يعرف باسم إيرباص بطاريات السيارات.

وأكد الوزيران أن إجمالي المبلغ سيتأمن بمعدل 1.2 يورو جد أقصى من الإعانات العامة  التي أعطت المفوضية الأوروبي موافقة عليها  .


كما شدد  وزير الاقتصاد الفرنسي على أن الدولة لاتنشئ تحالفات شركات ، ولا الوزراء أو المفوضية الأوروبية، مذكرا بأن الشركات المصنعة وأصحاب المشاريع هم وراء هذا المشروع.


ومن المفترض ان يتيح التحالف الأوروبي لصناعة البطاريات لأوروبا لتقليص تأخرها  الكبير بالمقارنة مع الصين كما أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي ماروس سيفكوفيتش أن الوقت ينفذ ويرى أن في هذا المشروع "تحديا استراتيجيا لتسريع التحول البيئي" و"القدرة التنافسية العالمية" للاتحاد الأوروبي.

تسبب فيروس كورونا في إغلاق 3 من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، حيث أثر بشكل كبير على الإنتاج، بالإضافة إلى الانخفاض الشديد في المبيعات.


وفي السياق ذاته، أعلنت شركة فيات كرايسلر ورينو، إغلاق 35 منشأة صناعية في جميع أنحاء أوروبا، والسبب هو فرض السلطات الإقليمية والوطينة ،قيودا صارمة على السفر والحياة والعامة.

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