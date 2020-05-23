6 مليارات يورو لإنتاج بطاريات السيارات في أوروبا





كما شدد وزير الاقتصاد الفرنسي على أن الدولة لاتنشئ تحالفات شركات ، ولا الوزراء أو المفوضية الأوروبية، مذكرا بأن الشركات المصنعة وأصحاب المشاريع هم وراء هذا المشروع.

ومن المفترض ان يتيح التحالف الأوروبي لصناعة البطاريات لأوروبا لتقليص تأخرها الكبير بالمقارنة مع الصين كما أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الاوروبي ماروس سيفكوفيتش أن الوقت ينفذ ويرى أن في هذا المشروع "تحديا استراتيجيا لتسريع التحول البيئي" و"القدرة التنافسية العالمية" للاتحاد الأوروبي.





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