AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد مقتل دياب.. مسلسل فرصة تانية يتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل

السبت 23/مايو/2020 - 10:30 ص
فرصه تانيه
فرصه تانيه
Advertisements
آيه عاطف
احتلت الحلقة الـ 29 من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، قائمة مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية" تطورات كبيرة بين مدحت "محمد دياب" وعصابة المخدرات التى تورط بالعمل معها.

وبعد تهديدات بقتله، يكتب الأب كل أمواله وممتلكاته إلى ابنته "زينة"، كما يحاول أن يبلغ الشرطة عن "أبو غدير" بسبب تجارته في المخدرات، حتى يبعده عن طريقه وتنتهي الحلقة بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهول.

اقرأ أيضًا:

يذكر أن ياسمين صبري خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلقة 6 من مسلسل فرصة تانية.. أحمد مجدى يطلب العودة لـ ملك من جديد

مسلسل فرصة تانية الحلقة 7.. ياسمين صبري تستقيل من عملها

مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

فرصة تانية الحلقة 15.. أيتن عامر تفسد خطوبة أحمد مجدي من ياسمين صبري

فرصة تانية الحلقة 18.. حبس زياد بتهمة القتل.. وملك تحاول الاعتذار له دون جدوى

مخالفة طبية صريحة في مسلسل فرصة تانية الحلقة 19.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

وهم التعافي من كورونا .. هل يمكن ألا يظهر اللقاح المضاد إلى الأبد؟

بعد اكتشافه خيانة فدوى .. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

عقب استحواذ السعودية .. نيوكاسل يبدأ مفاوضاته مع بوتشيتينو

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 -5 -2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟