بعد مقتل دياب.. مسلسل فرصة تانية يتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل

احتلت الحلقة الـ 29 من مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري ، قائمة مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.





وشهدت الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية" تطورات كبيرة بين مدحت "محمد دياب" وعصابة المخدرات التى تورط بالعمل معها.





وبعد تهديدات بقتله، يكتب الأب كل أمواله وممتلكاته إلى ابنته "زينة"، كما يحاول أن يبلغ الشرطة عن "أبو غدير" بسبب تجارته في المخدرات، حتى يبعده عن طريقه وتنتهي الحلقة بإطلاق الرصاص عليه من قبل مجهول.





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يذكر أن ياسمين صبري خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.





ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



