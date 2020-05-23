AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أقرب للوفاة بـ كورونا ..المصابون بمرض منتشر أكثر فئة تموت بالفيروس

السبت 23/مايو/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة بين البشر ففي بضع شهور استطاع  أن  يصيب أكثر من 5 ملايين شخص ويتوفى بسببه أكثر من 338 ألف فرد حتى هذه اللحظة، ولعل ما يرفع من نسب الوفاة أكثر هو وجود  فئات معرضة لخطر الوفاة بالفيروس أضعاف مضاعفة.

توصلت دراسة جديدة تم إجراؤها مؤخرًا أن الأشخاص المصابين بمرض السكر وتحديدًا من النوع الثاني، هم الأكثر عرضه للوفاة على يد فيروس كورونا مرتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ولعل ما يجعل خطر الوفاة بالنسبة لمرضى السكري أقرب هو الوزن الزائد، فقد أشارت الدراسة الى أن ثلث الوفيات من مرضى كورونا والسكري كانوا يعانون من الوزن الزائد وعدم ممارسة الرياضة. 


كما كشفت الدراسة التي أشرفت عليها هيئة الصحة الوطنية وكلية إمبريال كوليدج بلندن ، أن مرضى السكر من النوع الأول أكثر عرضة للوفاة 3 مرات ونصف عن غيرهم.

وقد توصل القائمون إلى تلك النتائج عن طريق تحليل الوفيات بالفيروس المستجد في بريطانيا، ووجدوا أن أن 31.4% من المتوفين  بفيروس كورونا المسجد كانوا مرضى السكري من النوع الثاني، و1.5% منهم مرضى بالسكري من النوع الأول. 

وقال "جوناثان فالابجي" البروفيسور في شؤون مرض السكري والسمنة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية:" أن البحث أظهر خطورة إصابة مرضى السكري بفيروس  كوفيد - 19، فارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى السمنة  يزيدان من خطر الوفاة بفيروس كورونا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة فى ووهان: مرضى السكري أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا

أصحاب السمنة معرضون لخطر الموت حال إصابتهم بـ كورونا

لهذه الأسباب الخطيرة .. فيروس كورونا يستهدف ذوي الوزن الزائد

كل ما توصلت إليه الدراسات العالمية عن فيروس كورونا.. أسباب استهدافه لأصحاب الوزن الزائد.. وأعراض غريبة تظهر على الحامل عند إصابتها

الخلايا الدهنية تزيد نشاط الفيروس.. سر وفاة أصحاب الوزن الزائد بكورونا

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

أقرب للوفاة بـ كورونا ..المصابون بمرض منتشر أكثر فئة تموت بالفيروس

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟