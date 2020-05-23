أقرب للوفاة بـ كورونا ..المصابون بمرض منتشر أكثر فئة تموت بالفيروس

ينتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة بين البشر ففي بضع شهور استطاع أن يصيب أكثر من 5 ملايين شخص ويتوفى بسببه أكثر من 338 ألف فرد حتى هذه اللحظة، ولعل ما يرفع من نسب الوفاة أكثر هو وجود فئات معرضة لخطر الوفاة بالفيروس أضعاف مضاعفة.





توصلت دراسة جديدة تم إجراؤها مؤخرًا أن الأشخاص المصابين بمرض السكر وتحديدًا من النوع الثاني، هم الأكثر عرضه للوفاة على يد فيروس كورونا مرتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ولعل ما يجعل خطر الوفاة بالنسبة لمرضى السكري أقرب هو الوزن الزائد، فقد أشارت الدراسة الى أن ثلث الوفيات من مرضى كورونا والسكري كانوا يعانون من الوزن الزائد وعدم ممارسة الرياضة.









كما كشفت الدراسة التي أشرفت عليها هيئة الصحة الوطنية وكلية إمبريال كوليدج بلندن ، أن مرضى السكر من النوع الأول أكثر عرضة للوفاة 3 مرات ونصف عن غيرهم.





وقد توصل القائمون إلى تلك النتائج عن طريق تحليل الوفيات بالفيروس المستجد في بريطانيا، ووجدوا أن أن 31.4% من المتوفين بفيروس كورونا المسجد كانوا مرضى السكري من النوع الثاني، و1.5% منهم مرضى بالسكري من النوع الأول.





وقال "جوناثان فالابجي" البروفيسور في شؤون مرض السكري والسمنة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية:" أن البحث أظهر خطورة إصابة مرضى السكري بفيروس كوفيد - 19، فارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى السمنة يزيدان من خطر الوفاة بفيروس كورونا"