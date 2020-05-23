AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هشام عشماوي يتصدر تويتر.. المتابعون: هدية العيد وصلت.. وأحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

السبت 23/مايو/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الاعلامية رضوى الشربينى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

نشر الفنان احمد زاهر فيديو ل مشهد له مع الفنانة روجينا من مسلسل البرنس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

هنأت الفنانة منى ممدوح جمهورها ب عيد الفطر المبارك نشرت صورة لها وهى داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج هشام عشماوى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجميلة بزيادة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى على السوشيال ميديا

موجز السوشيال ميديا.. أحمد فهمى يتحدى أحمد السقا اليوم.. والعوضي يتصدر تويتر

موجز السوشيال ميديا: هاشتاج انقلاب في قطر يتصدر تويتر.. وأحمد زاهر يحمس جمهوره للحلقات المقبلة من البرنس

من كواليس البرنس.. أحمد زاهر ينشر صورة مع زوجاته بالمسلسل.. شاهد

نشرة الفن.. وفاة الفنان إبراهيم نصر.. ومريم ابنة محمد رمضان تطمئن الجمهور

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج أحمد السقا يتصدر تويتر...نجيب ساويرس: ربنا هيسامحنا وترجع الحياة... وأحدث ظهور لـ حلا شيحة

ترشيحاتنا

الحلقة 29 مسلسل البرنس.. أحمد زاهر يكتشف خيانة زوجته ..تفاصيل

في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

طريقة تحضير المعصوب اليمني.. فيديو

بعد اكتشافه خيانة فدوى .. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

الداخلية: مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار فى بئر العبد بشمال سيناء

ليه كدا يا سوسو؟ حمادة هلال يشعل تيك توك بفيديو له مع منة عرفة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟