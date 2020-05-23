موجز السوشيال ميديا.. هشام عشماوي يتصدر تويتر.. المتابعون: هدية العيد وصلت.. وأحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









نشرت الاعلامية رضوى الشربينى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".





نشر الفنان احمد زاهر فيديو ل مشهد له مع الفنانة روجينا من مسلسل البرنس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





هنأت الفنانة منى ممدوح جمهورها ب عيد الفطر المبارك نشرت صورة لها وهى داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج هشام عشماوى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى