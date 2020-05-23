برلمانية المؤتمر: إشادة الليبيين برؤية السيسي تؤكد الدور التاريخى لمصر

اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تصريحات القوى السياسية الليبية الشرعية التى تناقلتها وسائل الإعلام العربية بأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رؤية مصر للأوضاع داخل ليبيا أثلجت صدور الليبيين بمثابة شهادة مهمة تؤكد أهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا المتعلقة بالأمة العربية وأيضا تجاه القضية الليبية.





وأشاد الشريف، برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع داخل ليبيا وتأكيده على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية وأن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.





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وأكد النائب أهمية القضايا التى تناولها الرئيس خلال اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة "دنيس ساسو نجيسو"، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس المجموعة، ورئيس جنوب إفريقيا، وكذلك ممثلى رئيسي الجزائر وتشاد، فضلًا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.







كما أشاد النائب بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الإفريقي لما يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الإقريقية ككل، مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.





وأيد أيضا تأكيد الرئيس السيسى على مساندة مصر لجهود الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية وأهمية تحقيق التكامل والاتساق بين الجهود الإفريقية والأممية والدولية في ليبيا، فضلًا عن ضرورة التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بشأن جهود حل القضية الليبية في ضوء أنها تعد قضية عربية إفريقية بالأساس.

