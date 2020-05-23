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أخبار البلد

طقس أول يوم العيد.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا تصاحبه أمطار والعظمى بالقاهرة 29

السبت 23/مايو/2020 - 10:20 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، الأحد، الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يكون على القاهرة والوجه البحري لطيفًا نهارا مائلًا للبرودة ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا كما تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

ويكون الطقس غدًا، لطيفًا على السواحل الشمالية نهارا مائلًا للبرودة ليلا، تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، يصاحب ذلك نشاط مثير للأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والملاحة البحرية مضطربة.


أما على محافظات الصعيد، فيكون الطقس معتدلا نهارا على شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري الكبرى 29 للعظمى والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى و20 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24.

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