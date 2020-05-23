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أخبار البلد

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. قرارات جديدة من طلعت مصطفى بخصوص أسر شهداء الواجب

السبت 23/مايو/2020 - 11:28 ص
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية عن اعتمادها لمجموعة من القرارات والإجراءات لأسر شهداء الواجب من الجيش والشرطة، كنوع من رد الجميل للتضحيات الغالية التى قدموها، وتكريما لذكرى شهداء الوطن وكتقدير بسيط للتضحيات التى قدموها من أجل رفعة وسلامة امن مصرنا الغالية.


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وشملت الإجراءات ما يلى:

1- إطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع بمشروعات المجموعة

2- بناء مساجد تحمل اسم شهداء الواجب في المشروعات

3- الإعفاء من وديعة ومصروفات الصيانة

4- اشتراكات مجانية بالأندية لأسر الشهداء 

5- الإعفاء من كل غرامات التأخير

6- الإعفاء من مصروفات الإحلال والتجديد


وأكدت المجموعة على دورها كمؤسسة وطنية خاصة تضلع بمسئوليتها المجتمعية الحتمية تجاه المجتمع.

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