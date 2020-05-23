خروج ٦ حالات شفاء كورونا من مستشفى العزل ببني سويف

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم السبت ، فى بيان له عن تعافي و خروج 6 حالات جديدة من المستشفى بينهم طفلين وجميعهم من محافظة الفيوم ، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 64 حالة.
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من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.
من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.
وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل ما فى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة ، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.