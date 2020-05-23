وزير الزراعة يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بحلول عيد الفطر المبارك

تقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتهنئة إلى كل فلاحي مصر ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية، وأيضا جميع العاملين في وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة ومعاهدها البحثية الذين يقومون بدور كبير في توفير وإنتاج الغذاء لجموع الشعب المصري.





وأعرب وزير الزراعة عن تقديره لمجهودات فلاحي مصر، متمنيا أ ن تكون مصر دائما واحة للأمن والأمان وفي تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





واختتم وزير الزراعة تهنئته قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية وقيادتها المخلصة من كل سوء".