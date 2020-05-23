إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

شهد الطريق الزراعى الواسطى العياط بالقرب من قرية الرقة التابعة لمركز العياط انقلاب سيارة ميكروباص.
وأصيب أربعة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الواسطى العياط نطاق محافظة الجيزة.
وتلقى مرفق اسعاف بنى سويف إخطارا من غرفة عمليات محافظة الجيزة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من قرية الرقة نطاق مركز العياط ووقوع مصابين
وعلى الفور هرعت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ.
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف منير نجيب محمد 27 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني وعاطف بطل قرني 30 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بساعد اليد اليسري و ربيع قرني زخيم 47 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري وابراهيم عبد الله محمد 40 سنة مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري.