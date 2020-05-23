أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو









شيفروليه أفيو









تأتي شيفروليه أفيو بنظام الجر الأمامي وتمتلك خاصية الحقن الإلكتروني للوقود ويبلغ معدل تسارع السيارة حوالي 11.9 ثانية، وهي المدة الكفيلة والكافية لوصول السيارة إلى سرعة مائة كيلو متر بداية من تحركها من وضع الثبات.









أسعار شيفروليه أفيو 2020



يبدأ سعر شيفروليه أفيو في مصر من 192.900 حتى 199.900 لأعلى فئة.

