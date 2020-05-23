أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور

تعتبر سيارة شيفروليه أفيو من أهم الخيارات الاقتصادية نظرا لانخفاض سعرها بين باقي السيارات لعدة عوامل أهمها تجميعها محليا، وفي هذا السياق نتناول في موضوعنا اليوم سعر ومواصفات شيفروليه أفيو 2020.
تأتي السيارة شيفروليه أفيو بمحرك 1500 سي سي أربع سلندرات 16 صباب تبلغ قوته 86 حصان عند وصوله إلى سرعة دوران تبلغ 5400 لفة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن متر.
تأتي السيارة شيفروليه أفيو بمحرك 1500 سي سي أربع سلندرات 16 صباب تبلغ قوته 86 حصان عند وصوله إلى سرعة دوران تبلغ 5400 لفة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن متر.
جاءت شيفروليه أفيو بسقف مرتفع يسمح بتوفير مساحة إضافية لرؤوس الركاب في الصالون الداخلي للسيارة، حيث امتازت افيو بمساحات وأبعاد مميزة، حيث بلغ طولها 4310 مللي متر، بينما وصل عرضها الكلي إلى 1710 مللي متر، وارتفاعها بلغ 1505 مللي متر، وطول قاعدة العجلات يساوي 2480 مللي متر، بينما يبلغ وزن السيارة حوالي 1070 كيلو جراما، وهو وزن السيارة فارغة، كما أنها تمتلك مساحة تخزين في الحقيبة الخلفية تبلغ 400 لتر.
تأتي شيفروليه أفيو بنظام الجر الأمامي وتمتلك خاصية الحقن الإلكتروني للوقود ويبلغ معدل تسارع السيارة حوالي 11.9 ثانية، وهي المدة الكفيلة والكافية لوصول السيارة إلى سرعة مائة كيلو متر بداية من تحركها من وضع الثبات.
أسعار شيفروليه أفيو 2020
يبدأ سعر شيفروليه أفيو في مصر من 192.900 حتى 199.900 لأعلى فئة.