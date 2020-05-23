الأموال العامة تضبط قضية تحويلات مالية بقيمة مليون و185 ألف جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" ما يعادل "مليونا و185 ألف جنيه مصرى".





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