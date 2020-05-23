الأموال العامة تضبط قضية تحويلات مالية بقيمة مليون و185 ألف جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" ما يعادل "مليونا و185 ألف جنيه مصرى".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.