ضبط 2364 طن أسمدة زراعية مغشوشة فى البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 2364 طن أسمدة وأحماض ومواد خام، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة داخل 3 شركات بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن البحيرة.



وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط 18 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعادم السيارات بنطاق مديرية أمن القاهرة، و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط 53 قضية (تلويث المجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها) بنطاق المنطقة المركزية.



