على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة" على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور.





وتناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية فقد أعلنت وزارة النقل استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM، حيث تبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية.





وأشار بيان الوزارة، إلى أنه سيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.





جدير بالذكر أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية و تستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا ولم يستجِب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.



