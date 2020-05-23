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أخبار البلد

على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

السبت 23/مايو/2020 - 01:31 م
أكبر سفينة حاويات
أكبر سفينة حاويات في العالم
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حمادة خطاب
في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة" على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO  بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور.

وتناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية فقد أعلنت وزارة النقل استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM، حيث تبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ  طولها 400 متر وعرضها 61 مترا وتم بناؤها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية. 

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه سيتم  تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن. 

جدير بالذكر أن الخط الملاحي  HMM  يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية و تستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا ولم يستجِب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وأكد بيان الوزارة أن حزمة القرارات التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي تتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).
على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم
على متنها 24 ألف حاوية.. قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم
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