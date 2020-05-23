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ثقافة

بمشاركة 7 دول.. سوريا تحصد جوائز مسابقة القدس الحر للشعر الفصيح

السبت 23/مايو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

حصد شعراء سوريون ثلاثة مراكز، من بين خمسة مراكز فائزة في مسابقة "القدس الحر" الشعرية الدولية للشعر الفصيح والتي أقيمت بمناسبة يوم القدس العالمي ودعما للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حريته واستعادة أرضه.

وفاز في المسابقة التي نظمتها مؤسسة المقاومة للثقافة والفن، عبر منتدى نهج المقاومة الأدبي في الفضاء الإلكتروني،كل من الشعراء السوريين حسن المرعي وفارس دعدوش وهيلانة عطا الله كما فازت الشاعرتان زينب حسين وفاطمة السحمراني من لبنان.

وشملت القصائد المشاركة في المسابقة مواضيع تخص مكانة القدس والمسجد الأقصى، وأزمة فيروس كورونا.

المسابقة التي أعلن عنها بداية شهر رمضان الحالي تنافست فيها 150 قصيدة من سبع دول هي فلسطين وسورية ولبنان والعراق واليمن وإيران والسعودية وأقيمت بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومركز الفكر والفن الإسلامي وملتقى الشعراء والأدباء اللبنانيين واتحاد الشعراء والمنشدين وجمعية إبداع ودار التنوير.

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