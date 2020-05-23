طلب إحاطة لتفعيل لجنة التظلمات بوزارة التضامن لحل مشكلات أصحاب "تكافل وكرامة"

تقدمت الدكتور مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن ضرورة تفعيل لجنة التظلمات بوزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل للبت في تظلمات تاخير إصدار معاش "

" لأهالينا المستحقين، مشيرة إلي أن هناك العديد من البطاقات يتم تأخيرها بشكل مبالغ فيه، ووقف المعاش وتأخير إصدار الصرف وفي حالات

أخرى

تأخير إستخراج الكارت، وذلك استنادا علي أنهم غير مستحقين لمبررات وأسباب غير حقيقية، مما يتسبب في

معاناة

اصحاب المعاش.