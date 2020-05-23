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برلمان

طلب إحاطة لتفعيل لجنة التظلمات بوزارة التضامن لحل مشكلات أصحاب "تكافل وكرامة"

السبت 23/مايو/2020 - 03:46 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
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فريدة محمد
تقدمت الدكتور مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن ضرورة تفعيل لجنة التظلمات بوزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل للبت في تظلمات تاخير إصدار معاش " تكافل وكرامة " لأهالينا المستحقين، مشيرة إلي أن هناك العديد من البطاقات يتم تأخيرها بشكل مبالغ فيه، ووقف المعاش وتأخير إصدار الصرف وفي حالات أخرى تأخير إستخراج الكارت، وذلك استنادا علي أنهم غير مستحقين لمبررات وأسباب غير حقيقية، مما يتسبب في معاناة اصحاب المعاش.

وأكدت "البطران" في بيان صادر عنها، أنه من الضروري وضع آلية الاستثناءات وتنظيم عمل الطلبات للمتضررين من إيقاف المعاش أو تأخير إصدار الكارت، والتفاعل مع هذه التظلمات بأسرع وقت والتجاوب وسرعة الرد على المواطنين، بالإضافة إلى وضع آلية للجنة لفحص ومراجعة عمليات الصرف وتنظيم عمل الطلبات المقدمة من المواطنين المتضررين من إيقاف المعاش.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن نظام التظلمات التي وضعته الوزارة غير مفعل وكل ما يقوم به هو رفع الأمل لأصحاب المعاشات ثم يسحقه دون رد فعل واضح وصريح، علي الرغم من وجود الكثير من المستحقين ينطبق عليهم شروط الحصول على المعاش نظرًا لظروفهم المعيشية والمادية الصعبة ولكن لا يتم استخراج البطاقة او تعطيلها لأسباب لا تذكر.

وأكدت أن هذه الفئة بجميع محافظات الجمهورية تعتمد علي معاش "تكافل وكرامة" بشكل أساسي خصوصًا في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليًا والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبيه على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر المصرية.

وطالبت "البطران" بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته علي وجه السرعة لفحص ومراجعة البيانات والاستثناءات لوصول المعاش لصحابه في اسرع وقت ممكن.
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