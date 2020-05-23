أهم الأخبار| مطالب بموقف عربي موحد في ليبيا.. نقابة القراء تهاجم صلاح الجمل.. وعودة الدوري الإسباني

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يطالب بموقف عربي موحد ضد عربدة أردوغان في ليبيا





طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الدول العربية .. للمزيد اضغط هنا





إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو التى تخطط لتنفيذها، والتى تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية. .للمزيد اضغط هنا





نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن





قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لـ نقابة القراء، إن هناك استياء داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات..للمزيد اضغط هنا





رسميا.. الحكومة الإسبانية تعلن موعد عودة الليجا





أعلنت الحكومة الإسبانية موعد عودة مسابقة الدوري الإسباني، بشكل رسمي، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا





بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اخر التفاصيل، بشأن شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء، والذي اصيب بفيروس كورونا المستجد..للمزيد اضغط هنا





تفاصيل وفاة رئيس إدارة أمن ماسبيرو بـ فيروس كورونا





كشف عاملون بالهيئة الوطنية للإعلام عن تفاصيل وفاة الحالة الثانية من العاملين في ماسبيرو متأثرا ..للمزيد اضغط هنا





صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ، لفتاة تطبيق التيك توك "منة عبد العزيز" التى تدعي فيها اغتصابها فى نهار رمضان؛ من قبل عدد من أصدقائها، وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة..للمزيد اضغط هنا







