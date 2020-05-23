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فن

رزان مغربي في مواجهة شرسة للفوز على أحمد السقا اليوم فى MBC مصر

السبت 23/مايو/2020 - 05:32 م
اغلب السقا
اغلب السقا
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محمد نبيـل
في حلقة خاصة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي  "إغلب السقا"، تُشارك النجمة رزان مغربي كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً.

 

وستُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك بعد أن قامت بتقديم كل حلقات البرنامج.

 

وأيضا:

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

 

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

 

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