هوفنهايم يتعادل مع بادربورن في الدوري الألماني..فيديو





افتتح روبرت سكوف التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة الرابعة، بعد استلامه لتمريرة رائعة من زميله بافيل كاديربيك، وتعامل معها بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، واسكنها الشباك.





وفي الدقيقة التاسعة، عادل دينيس سربيني النتيجة لبادربورن، بعد خطأ دفاعي في صفوف هوفنهايم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابى





وفي الشوط الثاني، لم يختلف الأمر عن سابقه، فكانت المباراة سجالًا بين الفريقين ولكن بدون فرص خطيرة على المرميين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





يذكر أن منافسات الدوري الألماني قد عادت للنشاط الأسبوع الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي هوفنهايم للنقطة 36 في المركز التاسع، ورصيد نادي بادربورن للنقطة 18 في المركز الثامن عشر والأخير.

حسم التعادل بهدف لكل فريق، مباراة فريقي هوفنهايم وبادربورن، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.