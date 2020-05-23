السيطرة على حريق هائل بعقار سكني بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل بعقار سكني بشارع سلامه التابعة لقسم ثان طنطا اثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح .





كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي باندلاع حريق داخل منزل سكني بشارع سلامة حجازي بمنطقة شارع الحلو التابعة لقسم ثان طنطا.





انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق .



