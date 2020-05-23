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أحمد كريمة: زكاة الفطر لا تؤدي إلا لـ بشر من الفقراء والمساكين.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 06:00 م
احمد كريمة
احمد كريمة
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هاني حسين
شرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،  شروط إخراج زكاة الفطر.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  زكاة الفطر المحددة لا تؤدى إلا لـ بشر من الفقراء والمساكين ".

وأضاف احمد كريمة:" زكاة المال من الممكن ان تخرج في سبيل الله للنفع العام والمشروعات التنموية والمؤسسات الخيرية مثل صندوق تحيا مصر".

وتابع أحمد كريمة:" عيد الفطر سُمي بيوم الجائزة في  السماء وقال الرسول  صلى الله عليه وسلم أن الصائمون بعد انتهاء رمضان وفوا بالأجر والملائكة على افواه السكك والطرقات تنادي العباد نداء من الله « هلموا إلى رب كريم ينفحكم بالخيرات 

ولفت احمد كريمة:"  في ظل الظروف العارضة وانتشار فيروس كورونا يجوز تأدية صلاة العيد في المنازل بعد شروق الشمس مقدار ثلث او نصف ساعة ".
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