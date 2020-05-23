أحمد كريمة: زكاة الفطر لا تؤدي إلا لـ بشر من الفقراء والمساكين.. فيديو

شرح الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، شروط إخراج زكاة الفطر.





وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زكاة الفطر المحددة لا تؤدى إلا لـ بشر من الفقراء والمساكين ".





وأضاف احمد كريمة:" زكاة المال من الممكن ان تخرج في سبيل الله للنفع العام والمشروعات التنموية والمؤسسات الخيرية مثل صندوق تحيا مصر".





وتابع أحمد كريمة:" عيد الفطر سُمي بيوم الجائزة في السماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصائمون بعد انتهاء رمضان وفوا بالأجر والملائكة على افواه السكك والطرقات تنادي العباد نداء من الله « هلموا إلى رب كريم ينفحكم بالخيرات





ولفت احمد كريمة:" في ظل الظروف العارضة وانتشار فيروس كورونا يجوز تأدية صلاة العيد في المنازل بعد شروق الشمس مقدار ثلث او نصف ساعة ".