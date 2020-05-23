اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة

اكتشف العلماء ثقب أسود في ساحتنا الخلفية الكونية حيث لم يكن العالم على علم بهذا الاكتشاف المدهش القريب من كوكبنا قبل ما يقرب من عقدين من الزمان لولا وقوع حادث غريب.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، ويبعد الثقب الأسود المكتشف ألف سنة ضوئية من الأرض ، حيث يكمن الثقب في جسم خفي ضخم يزيد حجمه أربع مرات على الأقل مثل الشمس.





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وإفادة الصحيفة أن هذا الثقب يمكن رؤيته بالعين المجردة في حال تمكن أي ضوء من الهروب من قوة الجاذبية الشديدة الثقب.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفلكيون تمكنوا من اكتشاف الثقب لأنه جزء من مجموعة مدارية من الأشياء ، تسمى HR 6819 ، والتي تتضمن نجمين.





وأضحت الصحيفة أن تلك النجوم تدور حول ما يشبه الفراغ الفارغ في الفضاء، ولكن في وسط هذا الفراغ يكمن الثقب أسود.