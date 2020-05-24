اليوم .. استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بمحالات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الأحد في أول أيام عيد الفطر المبارك، بدون أي تغيير منذ يومين.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم، نحو 761 جنيه كأعلي سعر له ، و كذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 870 جنيه .
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم، نحو 761 جنيه كأعلي سعر له ، و كذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 870 جنيه .
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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بمحالات الصاغة نحو 652 جنيه كأعلي سعر، و سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيه
استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020
زيادة 6 جنيهات فى أسعار الذهب خلال أسبوع
استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020
زيادة 6 جنيهات فى أسعار الذهب خلال أسبوع
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6088 جنيه و كيلو الذهب نحو 869.714 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.047 ألف جنيه.
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.