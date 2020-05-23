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حوادث

مصرع طفل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث على صحراوي بني سويف

السبت 23/مايو/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي ٥٠٠ متر بنطاق محافظة بنى سويف


وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطفل ويدعى مصطفي صابر منصور  ٣ سنوات وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.


 والمصابون هم صابر منصور محمد 40 سنة، مصابا بغيبوبة وأطفاله وهم "جنا" 11 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات بالجسم، "خديجة"  4 سنوات، مصابة بجروح وسححات بالجسم، " أحمد" 9 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، علاء سعد عبد النظير 32 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري وجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.


تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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