مجلس القضاء الأعلى يهنئ رئيس محكمة استئناف القاهرة بمناسبة توليه منصبه

استقبل القاضي الجليل مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي الجليل ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي حرص على زيارته لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة ورئاسة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين قيادات السلطة القضائية، وما تعكسه من تقدير للدور الذي تضطلع به محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المصرية، باعتبارهما من أعرق المحاكم في مصر، وإحدى الدعائم الرئيسية لمنظومة العدالة، وما تمثلانه من مكانة راسخة في القضاء المصري.

وشهدت الزيارة حضور القاضي الجليل محمد غراب، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشارين أعضاء المكتب الفني بالمحكمة، كما حضر المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود توفيق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض.

وخلال اللقاء، سادت أجواء من الود والتقدير، حيث أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الجليل ربيع أحمد محمد لبنة، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، القاضي الجليل مجدي علي قاسم، بالتوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية، معربًا عن ثقته في أن تشهد محكمة استئناف القاهرة خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من العطاء والتميز، بما يسهم في تعزيز رسالة القضاء وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب القاضي الجليل مجدي علي قاسم عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بما تحمله من دلالات تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات القضاء المصري، ومثمنًا الدعم المتبادل بين رجال القضاء، بما يعزز أداء الرسالة القضائية السامية، ويخدم صالح الوطن والمواطن.