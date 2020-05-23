أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية.. تعرف عليها

؛ كعك وبسكويت العيد، بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار تنافسية للجمهور خلال فترات

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ومن المخطط أن يتم الداخلية كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها وبسكويت لوكس 60 جنيها.

وتطرح

العلب المشكلة بسعر الكيلو 60 جنيهًا للعادي و80 جنيهًا للسوبر لوكس وعلبة 2 كيلو 150 جنيهًا للعادي وعلبة 170 جنيهًا للسوبر لوكس وعلبة 2.7 كيلو