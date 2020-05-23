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اقتصاد

أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية.. تعرف عليها

السبت 23/مايو/2020 - 10:45 م
بسكويت وكعك العيد
بسكويت وكعك العيد
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محمد صبيح
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ كعك وبسكويت العيد، بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار تنافسية للجمهور خلال فترات عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوزارة في تقرير، أن منتجات البسكويت و الكعك والغريبة والبيتي فور، جار طرحها خلال فترات العيد بمنافذ بيع مجمعات الأهرام الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة.

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ومن المخطط أن يتم الداخلية كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها وبسكويت لوكس 60 جنيها.


كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيهًا.

كيلو "كحك" سادة 65 جنيهًا.

كيلو كحك ملبن 65 جنيهًا

كيلو كحك مكسرات 85 جنيهًا

كيلو غريبة سادة 70 جنيهًا

كيلو غريبة لوز 85 جنيهًا

كيلو بيتي فور عادي 65 جنيهًا

كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيهًا

وتطرح وزارة التموين العلب المشكلة بسعر الكيلو 60 جنيهًا للعادي و80 جنيهًا للسوبر لوكس وعلبة 2 كيلو 150 جنيهًا للعادي وعلبة 170 جنيهًا للسوبر لوكس وعلبة 2.7 كيلو 

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