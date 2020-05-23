أخبار البرلمان| هذه عقوبة الاستيلاء على الآثار الفرعونية.. طاقة النواب توضح دور الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 23 مايو:ما هى عقوبة الاستيلاء على الآثار الفرعونية؟.. القانون يجيبمصر تبوح بأسرارها.. طاقة النواب توضح دور الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغازبسبب كورونا.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات للتوعية بأخطار النزول من البيت فى عيد الفطراقتصادية النواب: مصر سباقة فى الحفاظ على المواطنين وتحقيق التنميةبرلمانى: البطاطس بدلا من الأرز على بطاقة التموين فى حاجة إلى دراسةنائب: وقف ضريبة الأطيان يخفف الأعباء على الفلاح ليواصل الإنتاجلاستبدالها بأسماء الشهداء.. برلماني يطالب بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع