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برلمان

أخبار البرلمان| هذه عقوبة الاستيلاء على الآثار الفرعونية.. طاقة النواب توضح دور الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز

السبت 23/مايو/2020 - 11:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
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