اقتصادية النواب: مصر سباقة فى الحفاظ على المواطنين وتحقيق التنمية

قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة منذ بداية ظهور

كان لها رؤية مستقبلية، ومن ضمن رؤيتها استمرارها فى عملية التصدير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.