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برلمان

اقتصادية النواب: مصر سباقة فى الحفاظ على المواطنين وتحقيق التنمية

السبت 23/مايو/2020 - 07:44 م
عالم مصر
عالم مصر
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حسن رضوان
قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كان لها رؤية مستقبلية، ومن ضمن رؤيتها استمرارها فى عملية التصدير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لم تقم بتصدير جميع المنتجات ولكن قامت بتصدير المنتجات التى بها فائض كبير وخصصت المنتجات التى تسد احتياجات الأسواق وتلبي حاجة المواطن بدون تصدير حتى تكون ملاذا آمنا للمواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك ثقة وخبرة كبيرة فى تصدير الخضراوات والفواكه فى أوروبا ودول الخليج فتقوم بتصدير البطاطس والفراولة وغيرها من الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت سباقة في اتخاذ جميع الخطوات الاحترازية من أجل عمل توازن بين الحفاظ على صحة المواطنين إضافة الى عجلة التنمية والاقتصاد.

جاء ذلك بعد أن نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء إنفوجرافا حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الإنفوجراف أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من اجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار إلى أن من أهم السلع التي ارتفعت صادراتها، زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية عدا الخام بنسبة 10.7% من إجمالي الصادرات، وذهب بأهمية نسبية، بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، وحمضيات طازجة أو مجففة بأهمية نسبية 6.1% 

وأكد الإنفوجراف ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩. 
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