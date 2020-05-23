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برلمان

بسبب كورونا.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات للتوعية بأخطار النزول من البيت فى عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 09:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة تؤكد أن جميع الامور سوف تعود لسابق عهدها بعد عيد الفطر المبارك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن ماصرح به وزير التعليم العالى بصفته المسؤول الاول عن البحث العلمى فى مصر يؤكد أن فيروس كورونا لن يستمر فترة كبيرة فى مصر وستكون فترة مؤقتة فقط، مطالبة جميع المواطنين بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامة وغيرها للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الوباء.

وشدد النائبة على ضرورة إطلاق العديد من الحملات التوعية فى هذة الظروف الراهنة لزيادة وعى المواطنين بخطورة الموقف وعدم الخروج إلا لضرورة فى عيد الفطر المبارك نظرًا لمنع التزاحم الذي ينتج عنه انتشار للفيروس.

 توقع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تصل مصر إلى 40 ألف مصاب خلال الفترة المقبلة على أن يتم بعدها حدوث تناقص كبير فى الأعداد حتى نصل إلى تسجيل صفر حالات .

وقال إن أرقام الوفيات بفيروس كورونا التى يتم إعلانها بشكل يومي دقيق جدا ويمكن القياس على أساسه لافتا إلى أن نسبة الوفيات تمثل أقل من 4.8% من نسبة الإصابات. 

وأشار إلى أن هناك 2000 مصاب فقط من أصل 14 ألف محتجزين داخل مستشفيات العزل ما يعني أن هناك أكثر من 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية صحية أو دخول المستشفى.

وأكد أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس.

ويتم تحليل واقع الإصابات اليومية لفيروس كورونا ومن خلاله يمكن التنبؤ بالحالات المتوقعة وحجم الانتشار مع قياس النسبة المئوية للنمو فى كل حالة وذلك حتى نصل إلى النقطة التي يمكن عندها الحديث عن نهاية الوباء فى مصر.
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