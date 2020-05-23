بسبب كورونا.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات للتوعية بأخطار النزول من البيت فى عيد الفطر

قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة تؤكد أن جميع الامور سوف تعود لسابق عهدها بعد عيد الفطر المبارك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .





توقع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن تصل مصر إلى 40 ألف مصاب خلال الفترة المقبلة على أن يتم بعدها حدوث تناقص كبير فى الأعداد حتى نصل إلى تسجيل صفر حالات .





وقال إن أرقام الوفيات بفيروس كورونا التى يتم إعلانها بشكل يومي دقيق جدا ويمكن القياس على أساسه لافتا إلى أن نسبة الوفيات تمثل أقل من 4.8% من نسبة الإصابات.





وأشار إلى أن هناك 2000 مصاب فقط من أصل 14 ألف محتجزين داخل مستشفيات العزل ما يعني أن هناك أكثر من 80% من المصابين لا يحتاجون لرعاية صحية أو دخول المستشفى.





وأكد أن الحكومة تعمل منذ بداية أزمة كورونا بتنسيق كامل بين جميع أجهزتها ويتم استخدام علوم تحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي فى متابعة انتشار الفيروس.



