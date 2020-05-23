نائب: وقف ضريبة الأطيان يخفف الأعباء على الفلاح ليواصل الإنتاج





أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بقرار وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عامين بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.





واكد فى بيان صحفى له أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية.





وأشار إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، أثلج صدور فلاحين مصر، وخفف آلامهم، وأنه جاء في وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي والفلاح المصري,





وأوضح إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين ، خاصة بعد أزمات عدة واجهها الفلاح الفترة الأخيرة.



