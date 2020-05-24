خبير بالشأن التركي: أردوغان مرتبك والأزمة الاقتصادية شوكة في ظهره.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز المتخصص في الشئون التركية، إن اردوغان مرتبك وهذا ما نشاهده في الإجراءات التي يتخذها خلال الفترة الاخيرة، خاصة انه يحاول التمدد خارج القطر التركي والسيطرة على بعض المنافذ خاصة فيما يتعلق بـ شرق المتوسط وليس له اي حقوق عن التنقيب في شرق المتوسط.





وأضاف أسامة عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن اردوغان يحاول التشريع لنفسه اماكن في الجزر اليونانية في شرق المتوسط، ويسعى الي عمل اتفاقية لمساعات مباشرة لتركيا وهذا أمر غير شرعي تماما وبالتالي سياسات اردوغان جميعها مرتبكة.





وأشار المتخصص في الشئون التركية،إلى أن تركيا اليوم أصبحت معزولة بسبب الصراعات مع الدول منها اليونان، موضحا أن الخلافات بين اليونان وتركيا في هذا التوقيت مختلف لان وراء هذه التحرشات مصالح خاصة للرئيس التركي أردوغان المخالفة للقوانين والشرائع الدولية بشأن التنقيب.





وأوضح أن أردوغان يحاول اجبار اليونان بما تستخدم بما يفكر فيه وهذا الامر قاسي على أردوغان، مؤكدا ان المشكلة الاقتصادية التركية باتت شوكة في ظهر اردوغان وهو يحاول تحقيق بعض المكاسب من الشرق المتوسط ويدعم الاف من التكفريين ما بين سوريا وليبيا وكافة الامور واضحة بشأن السيطرة على الازمة الاقتصادية.