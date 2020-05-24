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فن

اخبار الفن .. حذف مشهد من استشهاد أحمد منسى .. شهيرة تثير الجدل بسبب محمود ياسين .. وإعدام فتحى وزواج رضوان

الأحد 24/مايو/2020 - 12:38 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

مسلسل النهاية الحلقة الأخيرة.. المنتظر يدمر العالم ويحنط زين
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع المنتظر أو صديق "إياد نصار" أن يدمر العالم ويبقى على المهندس زين "يوسف الشريف" الذى يضعه فى الواحة بتابوت يعمل على تحنيطه. 

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل البرنس تطورات غير متوقعة حيث رفع المخرج محمد سامى شعار الانتقام الالهى بدلا من أن ينتقم رضوان "محمد رمضان" من أشقائه. 

قرر المخرج بيتر ميمى حذف مشهد من استشهاد احمد منسى وذلك ضمن أحداث مسلسل الاختيار والذى يعرض على قناة on. 

أثارت الفنانة شهيرة حالة من الجدل الواسع بعد ان نشرت صورا تجمع فى كادر واحد بين النجمين امير كرارة واحمد عز، ووضعت فى الاسفل الفنان القدير محمود ياسين باعتبارهما الفنانين اللذين اثارا حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة بأعمالهما الوطنية. 
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