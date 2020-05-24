إثيوبيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إثيوبيا، السبت، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا.





وقالت وزارة الصحة الاتحادية الإثيوبية في بيان، السبت، إنه تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 494 حالة إصابة.





وأشارت إلى أن هذه أعلى زيادة يومية في إثيوبيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.





وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أنه تم إجراء 3757 اختبارا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن ثبوت إصابة 61 شخصا جميعهم يحملون الجنسية الاثيوبية.





ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة من بينها 18 أنثى و43 ذكرا. فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 151 شخصا، وبلغ عدد الوفيات من جراء الاصابة بفيروس كورونا في إثيوبيا 5 حالات.





وكانت اثيوبيا قد أعلنت عن أول إصابة بفيروس كورونا يوم 13 مارس، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية على رأسها إعلان حالة الطوارئ لمدة 5 أشهر لمواجهة فيروس كورونا.