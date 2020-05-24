تركى آل شيخ يهنئ الوطن العربى بعيد الفطر.. ويعتذر للجميع





وكتب تركى آل شيخه: كل عام وأنتم بخير ومن العايدين الفايزين إن شاء الله





وتابع قائلا: أعتذر لمن تواصل معي على الجوال للتهنئة بالعيد عن عدم الرد... اكثر من ٥٠ الف رساله احتاج ل اشهر ل قرائتها





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تفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات: " كل سنة وانت طيب يااستثنائي.. الله يعطيك الصحّة والعافية وترجع احسن من اول ياطيّب القلب"، " حب الناس لك يعدي الألوف ربنا يزيد محبة الناس ليك".





يذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الماضية أجرى على أثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.











