تركى آل شيخ يهنئ الوطن العربى بعيد الفطر.. ويعتذر للجميع

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة، هنأ خلالها الوطن العربى بعيد الفطر المبارك .
وكتب تركى آل شيخه: كل عام وأنتم بخير ومن العايدين الفايزين إن شاء الله
وتابع قائلا: أعتذر لمن تواصل معي على الجوال للتهنئة بالعيد عن عدم الرد... اكثر من ٥٠ الف رساله احتاج ل اشهر ل قرائتها
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تفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات: "كل سنة وانت طيب يااستثنائي.. الله يعطيك الصحّة والعافية وترجع احسن من اول ياطيّب القلب"، "حب الناس لك يعدي الألوف ربنا يزيد محبة الناس ليك".
يذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الماضية أجرى على أثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.