سعد الحريري يزور قبر والده عقب صلاة عيد الفطر.. صور

أجرى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الأحد، زيارة إلى قبر والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.





وكتب الحريري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الامام علي بالطريق الجديدة، زيارة لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت وقراءة الفاتحة عن روحه وارواح رفاقه الشهداء.. وذلك مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان وعدد من المشايخ".









وأعلن مفتي الديار اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، تعذر رؤية هلال شهر شوال وعليه، فإن يوم أمس السبت، هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون اليوم الأحد، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.





ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن "دريان" قوله: "إننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه- سبحانه وتعالى سميع مجيب".



