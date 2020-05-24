هشيل الشعار من لافتة نادي القرن.. مرتضى منصور: زوبع ومعتز مطر هيتعلقوا زي عشماوى

الإعدام مصير كل خائن والعناصر الإرهابية الهاربة في الخارج مثلما حدث مع الإرهابي هشام عشماوي.





وقال مرتضى منصور ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن مسلسل الاختيار أحدث زلزالا ولفت انتباه جيل كان يحتاج ليعرف ماذا يحدث في سيناء، مشيرا إلى أن شبابا كثيرين كانوا في غيبوبة وأفاقوا الآن والمنسي أصبح نموذجا مشرفا يحتذى به.





وأضاف: "كل خائن سيكون جزاؤه مثل الإرهابي هشام عشماوي وهؤلاء يعرفون مصيرهم".





لم يكن أبدا دين عنف، قائلا: «ورحمة أمى المجموعة الإرهابية من زوبع لناصر لمعتز هتتعلق زي عشماوى». وتساءل رئيس نادي الزمالك : "من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر؟"، مؤكدا أن الإسلامقائلا: «ورحمة أمى المجموعة الإرهابية من زوبع لناصر لمعتز هتتعلق زي عشماوى».





وشدد على أن الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه أبدا، مناشدا الشعب المصري الالتفاف حول الجيش المصري لأن هدفه الأول حماية الشعب واستقرار الوطن.





وأوضح أن مسلسل الاختيار وفيلم الممر جعلا الجماعات الإرهابية في ارتباك شديد وما حدث ملحمة واقعية، متسائلا: "أين كانت حقوق الإنسان من إعدام صدام حسين على الهواء صباح يوم عيد الأضحى وهو لم يخن وطنه؟".





من ناحية أخرى، قال المستشار مرتضى منصور: "لا أعتقد أن الدوري سيعود بسبب أزمة كورونا"، مضيفا أن الدولة يجب أن تخفض أسعار الكمامات للمواطنين لكي يستطيع البسطاء شراءها، مطالبا الجميع بالالتزام لأننا في معركة كبيرة جدا.





اللافتة التي وضعت على سور النادي مكتوب عليها الزمالك نادي القرن الحقيقى، وأوضح حقيقة ثاني إصابة بكورونا داخل الزمالك.

وتحدث المستشار مرتضي منصور عن





الزمالك نادي القرن الحقيقي. ووجه الإعلامي أحمد موسى تساؤلا لـ مرتضى منصور بشأن عقوبة الاتحاد الأفريقي على النادي بخصوص اللافتة التي وضعت على سور النادي مكتوب عليها

ورد مرتضى منصور قائلا: "لم أشتم الاتحاد الافريقي.. كلموني قالولي شيل الشعار وبعد العيد سيتم إزالة اللافتة".

وأضاف المستشار مرتضى منصو ر : "متدخلنيش في قضية نادي القرن واحنا بنتكلم عن مصر دلوقتي الأهلي والزمالك، واللي عمل الشعار غلط وهيتحاسب".

وطالب رئيس نادي الزمالك أحمد موسى بإزالة الصورة وعدم عرضها على الشاشة على الهواء، مرددا: "شيل بقى اللافتة دي بعد إذنك علشان أعرف اكلمك علشان بحب أشوفك، ومش عايزين نحولها أهلى وزمالك".

وتابع مرتضى منصور: "مكنتش حابب أتكلم في الموضوع ده لأن النادي الأهلي كاتب على لافتة أنه نادي القرن الحقيقي، ومش عايزين نخرج عن الموضوع والأفضل نتكلم عن أزمة كورونا".

كما قال مرتضى منصور ، إن هناك إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل نادي الزمالك، للاعب سابق كان أطول لاعب سلة في مصر.





وأضاف مرتضى منصور، أن وزيرا الصحة والرياضة تعاملا مع الحالة، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى هليوبوليس.







وأكد مرتضى منصور أنه يتابع حالة اللاعب، متابعا: "دي تاني حالة بعد شقيق محامي في الإدارة القانونية، ووقتها قلنا الإدارة كلها مصابة".



واختتم قائلا: "الميكروب بيلطش في الكل.. ودا ابتلاء من ربنا.. وإن شاء الله نعدي الأيام دي على خير.. القصة مش دوري وسلة وطايرة.. القصة إننا خايفين على الناس".