بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.. إقامة صلاة العيد أعلى أسطح المنازل في فيصل.. صور

وتبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا .