بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.. إقامة صلاة العيد أعلى أسطح المنازل في فيصل.. صور

بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، قام عدد من الموطنين فى منطقة فيصل بأداء صلاة عيد الفطر المبارك أعلى أسطح المنازل بعد قرار وزارة الأوقاف بمنع إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات لحماية المواطنين من فيروس كورونا .
وتبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا .
وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.