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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا بأمريكا لـ 1.6 مليون حالة

الأحد 24/مايو/2020 - 09:09 ص
كورونا
كورونا
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ا ش ا
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" بالولايات المتحدة اليوم الأحد، إلى مليون و622 ألفا و670 حالة وفقا لآخر تحديثات خريطة الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما زادت حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة إلى 97 ألفا و87 حالة ولتظل أمريكا في صدارة العالم من حيث حالات الوفاة وتليها بريطانيا بنحو 7ر36 ألف متوفي ثم إيطاليا التي بها نحو 33 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث حجم حالات الإصابة المؤكدة حيث أقرب الدول إليها البرازيل بإجمالي يقترب من 347 ألف حالة بينما روسيا صارت في المركز الثالث بإجمالي نحو 336 ألف حالة.

وعلى المستوى العالمي هناك 5 ملايين و313 ألفا و816 حالة إصابة بكورونا وزادت الوفيات عالميا إلى 342 ألفا و105 حالات.

وبينت الإحصائيات أن عدد من تعافى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 361 ألفا و239 شخصا بينما على المستوى العالمي وصل إلى مليونين و112 ألفا و279 متعافيا.

وفيما يخص عدد الاختبارات التي تجري في الولايات المتحدة على الأشخاص لاكتشاف الإصابات فوصل إلى 13 مليونا و784 ألفا و786 اختبارا.
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