خلال أيام العيد.. حملات مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائي على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية.





وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع والاستمرار في متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة وذلك تطبيقًا لخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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وأوضح محافظ أسيوط إنه إعداد خطة متكاملة لاستغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة والدفع بفرق لكنس الشوارع ورفع الأتربة والقيام بأعمال الرش والتطهير خاصة مع انعدام الحركة المرورية مما يسهل تلك الأعمال على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً.





مشددًا على الالتزام بكافة المعايير الصحية والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال أوقات العمل وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.





مشيرًا إلى متابعة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ لسير الحملات بحي شرق وغرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمراكز الشمال بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن.





لافتاً إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.





مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.