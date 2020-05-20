رغم إصابته بـ كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يؤدي مهام عمله من مستشفى العزل إلكترونيا

طمأن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المجتمع الجامعي عن صحة نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب والمتواجد حاليا في مستشفى الراجحى الجامعي للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.





وأشار إلى أن حالته الصحية مطمئنة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة لحين التأكد من شفائه تماما، موضحا ان نائبه يقوم بمعظم مهامه الوظيفية كرئيس لقطاع شئون التعليم والطلاب وما يتضمنه هذا من مهام ومسئوليات إدارية وذلك عبر الوسائل الالكترونية المختلفة.





اقرأ أيضا:









وكشف رئيس جامعة أسيوط عن تلقيه تقريرا من الدكتور شحاتة غريب يفيد بترأسه لاجتماع مجلس شئون للتعليم والطلاب وذلك اون لاين وباستخدام تقنية مايكروسوفت تيم وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات نهاية العام الجاري، ووضع مقترح لشكل العملية التعليمية فى العام الجامعي الجديد وذلك بمشاركة وكلاء كافة كليات الجامعة النظرية والعملية.









وقال الدكتور شحاتة غريب تليفونيا إن اجتماع المجلس اهتم فى المقام الأول بالتحضير لامتحانات الفرق الدراسية النهائية والمقرر لها أن تجرى أول يوليو تحريرًا حيث كلف الكليات بتحضير جداول الامتحانات المنظمة لذلك، على أن ترسل له عقب إجازة العيد مباشرة لمراجعتها قبل إعلانها رسميًا للتأكد من مطابقتها للتوجيهات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات ومن رئيس الجامعة بهذا الشأن، والتي يأتي فى مقدمتها تقليل أعداد الطلاب الممتحنين فى كل لجنة على ألا يزيد العدد عن 15 طالبا فى كل لجنة، مع وجود مسافة 2 متر بين كل طالب، والبدء في تجهيز كافة صالات الامتحانات والقاعات الدراسية للعمل كلجان امتحانات، مع ترك مدة زمنية كافية لعدة أيام بين كل مادة ، وألا تزيد مدة الامتحانات عن ساعتين للمادة كقاعدة عامة ويستثنى من ذلك بعض المواد التى تتطلب 3 ساعات للامتحان.





وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أنه تم مناقشة كذلك موقف التربية العسكرية لطلاب الفرق النهائية فى ضوء الخطابات الرسمية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات ومن قيادة القوات الشعبي والعسكري لرئيس الجامعة والتي بموجبها سوف يتم تحميل المادة العلمية للتربية العسكرية على موقع الجامعة، وسوف يقوم أى طالب مسجل بدورة التربية العسكرية إلكترونيا على موقع الجامعة من الفرق النهائية أو الخريجين بكافة كليات الجامعة بتقديم ورقة بحثية عن أحد الموضوعات المعلنة والتى تتضمن على سبيل المثال أثر كورونا على اقتصاد الوطني، دور الدولة فى مواجهة كورونا، حروب الجيل الرابع وما الى ذلك من موضوعات معلنة على الموقع، وهو ما سوف يتم تقييمه من خلال 30 درجة، هذا مع تأدية الطالب لامتحان تحريري فى المادة العلمية للتربية العسكرية في يوم محدد يعلن عنه مع جدول الامتحانات النهائية المنطلقة أول يوليو ويخصص للامتحان 70 درجة.





وكشف الدكتور شحاتة غريب أنه فى ضوء الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2020/2021 أصدر مجلس شئون التعليم والطلاب قرارا بالتوصية بقيام كافة كليات الجامعة بتحويل المقررات العادية إلى مقررات تفاعلية إلكترونية حيث يتم تدريس جزء من المقرر عن طريق تقنية التعليم عن بعد، وجزء أخر حضوريا وذلك للحد من تواجد الطلاب فى كلياتهم لمدة لا تزيد عن يومين أسبوعيا، مع تقسيم الطلاب ذات الكثافة العددية المرتفعة إلى مجموعات أقل لتخفيض العدد الإجمالي للحضور كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.