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حوادث

حملات على مصانع بير السلم.. ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

الأحد 24/مايو/2020 - 01:17 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وتم ضبط مالك مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لإنتاجه (7090 قطعة مستحضرات تجميل "كريم شعر ، شامبو" منتج نهائى منتهى الصلاحية ،و 840 عبوة " كحول إيثيلى" مجهول المصدر ، (1) طن مواد خام تدخل فى إنتاج وصناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر،وعدد 70600 " قطعة إستيكر ، كرتونة فارغة " مستلزمات تعبئة ،(2) ماكينة خلط " أدوات الإنتاج" ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

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ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
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