حملات على مصانع بير السلم.. ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وتم ضبط مالك مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لإنتاجه (7090 قطعة مستحضرات تجميل "كريم شعر ، شامبو" منتج نهائى منتهى الصلاحية ،و 840 عبوة " كحول إيثيلى" مجهول المصدر ، (1) طن مواد خام تدخل فى إنتاج وصناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر،وعدد 70600 " قطعة إستيكر ، كرتونة فارغة " مستلزمات تعبئة ،(2) ماكينة خلط " أدوات الإنتاج" ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.





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