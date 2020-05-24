حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن بنى سويف عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الفشن)، وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (أول شرم الشيخ).









وتمكنت الحملات فى مديرية أمن سوهاج عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (كوم أمبو)، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (سرس الليان)، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.



