شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" إهداء لشهداء الوطن

طرح حزب مستقبل وطن، فيديو لأغنية، "احنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، إهداء لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب.





ارتدى شباب الحزب، تيشيرتات تحمل صور للشهيد أحمد المنسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.



