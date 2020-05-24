شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" إهداء لشهداء الوطن

طرح حزب مستقبل وطن، فيديو لأغنية، "احنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، إهداء لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب.
ارتدى شباب الحزب، تيشيرتات تحمل صور للشهيد أحمد المنسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وجاءت كلمات الأغنية:" أحنا مش بتوع حداد، أحنا نار تحت الرماد، أحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا