AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

شباب "مستقبل وطن" يؤدون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" إهداء لشهداء الوطن

الأحد 24/مايو/2020 - 04:31 م
حزب متقبل وطن
حزب متقبل وطن
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
طرح حزب مستقبل وطن، فيديو لأغنية، "احنا مش بتوع حداد"، يظهر فيه عدد من شباب الحزب أمام المقر الرئيسي أثناء قيامهم بتأدية كلمات الأغنية، إهداء لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن ضد الإرهاب.

ارتدى شباب الحزب، تيشيرتات تحمل صور للشهيد أحمد المنسي، وعددًا من شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وجاءت كلمات الأغنية:" أحنا مش بتوع حداد، أحنا نار تحت الرماد، أحنا صخر ميكسرش وكل ضربة يزيد ثبات، منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش، منسي ميت مليون يموتوا والبلاد دي متتحنيش".. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احنا مش بتوع حداد.. أغنية وطنية جديدة إهداء من الجيش المصري لروح الشهيد أحمد منسي..صور

شاهد .. أغنية جديدة للأسطورة منسي وأبطال معركة البرث

"إحنا مش بتوع حداد".. كليب لـ أحمد جمال أبطاله أبناء الشهيد المنسي

تامر مرسي بعد عرض حلقة الاختيار: احنا مش بتوع حداد

بمشاركة ابن المنسي .. أحمد جمال يطلق "احنا مش بتوع حداد"

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. شاب يصلي إماما بالناس ويهرب بعد حضور الشرطة.. وكورونا يطارد دينا الشربيني وعمرو دياب

ضربوا بتوجيهات الإفتاء عرض الحائط.. أهالي أوسيم يؤدون صلاة العيد في الشارع.. فيديو

هل الموت يوم العيد سوء خاتمة؟ علي جمعة يجيب

اجري يا مولانا.. شاب يصلي إماما بالناس ويقطع صلاة العيد ويهرب بعد حضور الشرطة.. فيديو

طبيب يصدم الشعب الإنجليزى.. عقار كورونا البريطاني ناجح بنسبة 50%

فيديوجراف.. تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التجاعيد .. فوائد غير متوقعة عند استخدام فيتامين سي بهذه الطريقة

طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

بفستان أوف شولدر.. يسرا بإطلالة ملونة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد