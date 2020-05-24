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فن

بطريقة كوميدية.. أحمد فلوكس يهنئ الجمهور بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 05:59 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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محمد بدران

حرص الفنان أحمد فلوكس على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر 


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وظهر احمد فلوكس خلال مقطع فيديو كوميدى وهو يقوم بتنظيف السطوح نال اعجاب متابعيه.

وعلق أحمد فلوكس قائلًا: "‏‏‏‏‏عيد سعيد عليكم ..... منك لله يا حازم علي الفضيحه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣@hazem_th_attia"

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

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