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محافظات

تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:28 م
سيارة
سيارة
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همت الحسينى
توجه عدد من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالدقهلية للاستراحة الخاصه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حيث الذى يخضع للعزل الذاتى بعد اعلان اصابته بفيروس كرونا للاحتفال معه بعيد الفطر المبارك.


واستقل الأطباء البيطريين سيارة مزينة بالورود لتهنئة المحافظ بالعيد عبر ميكروفون بالسيارة، حيث توقفوا دقائق بالقرب من الاستراحة المعزول بها. 

وفوجئوا بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يخرج اليهم من نافذه استراحته ملوحا بيده وتوجيه الشكر لهم.

واستلم عدد من أفراد الأمن بوكية ورد لتوصيله إليه لتهنئته بالعيد متمنين له الشفاء والعودة سريعا إلى ديوان المحافظة لممارسة عمله.
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
تباعد اجتماعى.. أطباء بيطريون يهنئون محافظ الدقهلية بالعيد عبر ميكروفون بعد إصابته بفيروس كورونا
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